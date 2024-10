Com Acevedo de volta, Bahia inicia preparação mirando o Flamengo

Elenco do Bahia se reúne com o técnico Rogério Ceni antes da atividade - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após um dia de folga, o plantel do Bahia se reapresentou na Cidade Tricolor e deu início a preparação para o jogo contra o Flamengo, marcado para o próximo sábado, 5, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As atividades desta terça-feira, 1, foram iniciadas com exercícios na academia do clube. Depois, no campo 2 do CT Evaristo de Macedo, o preparador físico Danilo Augusto comandou um trabalho à beira do gramado.

Na sequência, o técnico Rogério Ceni dividiu o elenco em dois times e deu início a atividade técnica de passes e finalizações a gol. Os goleiros também participaram do trabalho com os atletas de linha e alternavam com exercícios da posição.

Os titulares contra o Criciúma foram liberados da segunda parte do treinamento. O restante do grupo aperfeiçoaram a parte técnica em campo reduzido com duas traves.

A novidade na atividade foi o uruguaio Nicolás Acevedo, que treinou normalmente com os companheiros. Já o atacante Biel seguiu com mais um dia na transição no campo 1, enquanto o volante Rezende deu continuidade ao tratamento de lesão no departamento médico.

O Esquadrão fecha o G-6 do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos somados em 28 jogos disputados. O time azul, vermelho e branco segue firme na luta por uma das vagas diretas à Libertadores de 2025.