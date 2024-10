Déjà-vu? Filipe Luís reencontra o Bahia em sua estreia pelo Flamengo

Filipe Luís estreou pelo Flamengo em 2019 contra o Bahia - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O Flamengo acabou de oficializar a efetivação de Filipe Luís como novo treinador da equipe. A princípio interino, o ex-jogador assinou com o rubro-negro carioca de forma definitiva até dezembro de 2025. A estreia do comandante acontece já nesta quarta-feira, às 21h45, 2, contra o Corinthians, em duelo válido pela semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. Já pelo Brasileirão, o adversário é o mesmo do seu retorno aos gramados do futebol brasileiro: o Bahia.

Em 2019, o até então lateral-esquerdo acertou seu retorno ao Brasil após 15 anos no futebol europeu, assinando com o Flamengo de Jorge Jesus. Na ocasião, a estreia do atleta ficou marcada de forma negativa. Isso porque em duelo contra o Esquadrão, na Fonte Nova, o rubro-negro carioca foi derrotado por 3 a 0, com direito a hat-trick de Gilberto.

Cinco anos depois, em 2024, quis o destino que Filipe Luís mais uma vez encontrasse o Tricolor de Aço em sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro — desta vez como treinador. O confronto acontece menos de um mês após o Flamengo eliminar o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, vencendo na Fonte Nova, e no Maracanã. Na atual temporada, as duas equipes já se enfrentaram três vezes, com os cariocas levando a melhor em todas as oportunidades.

Bahia e Flamengo se enfrentam neste sábado, 5, às 19h, na Arena Fonte Nova, em confronto direto na luta pelo G-4 do Campeonato Brasileiro, válido pela 29ª rodada do certame. Em caso de triunfo azul, vermelho e branco, as equipes passam a ter a mesma pontuação na tabela de classificação — ambos com 48 pontos.