Anunciado como técnico interino, Filipe Luís é efetivado no Flamengo

ADVERSÁRIO DO ESQUADRÃO

Filipe Luís será o treinador do Flamengo de maneira definitiva - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro, o Flamengo resolveu que vai manter o ex-lateral Filipe Luís no comando da equipe até, pelo menos, ao fim da temporada que está por vir. Inicialmente apresentado como técnico interino, o ídolo rubro-negro assume de maneira definitiva e assinou contrato até dezembro de 2025.

Filipe Luís chega ao time profissional rubro-negro para substituir Tite, demitido na última segunda-feira, 30, após uma sequência de más atuações do Flamengo. Além do Brasileirão, o agora treinador também tem o desafio de encarar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil.

Reapresentado ao elenco com remanescentes do vitorioso ano de 2019, o ex-defensor deixou claro que não deixará de impor suas convicções para agradar companheiros da época de sua passagem pelo time carioca como jogador.

Leia mais:

>> Bahia pode ter dois retornos para jogo contra o Flamengo; saiba quais

>> Bahia: saiba quem pode assumir a titularidade na vaga de Everton Ribeiro

"Tem os prós e contras. Os prós é que conheço esse grupo como ninguém, eu sei das lideranças e o que acontece. Eu estava presente nesse grupo há cinco anos. Acho que só chegaram três ou quatro jogadores depois que me aposentei, eu conheço todos eles E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo, mas não é com o Filipe Luís pessoa, é com o Filipe Luís treinador. É importante separar", disse Filipe Luís em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 1.

Bahia e Flamengo se enfrentam no próximo sábado, 5, às 19h, na Arena Fonte Nova. Além de um confronto direto na parte de cima da tabela, será a estreia de Filipe Luís como técnico de uma equipe profissional.