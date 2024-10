Goleiro João Paulo, do Santos, tem condomínio invadido por criminosos

João Paulo em ação pelo Santos, na Série B do Brasileirão - Foto: Raul Baretta | Santos FC

O goleiro João Paulo, do Santos, teve seu condomínio invadido nesta terça-feira, 1º. No momento da invasão, o goleiro estava no treino da equipe, então os criminosos fizeram seis reféns de outros apartamentos. O caso ocorreu no bairro Embaré, em Santos, e será investigado pelo 3º DP da cidade.

"Eu não estava em casa no momento [do crime], estava no CT tratando [de uma lesão no tornozelo], só estava a Ju [esposa] aqui, mas graças a Deus não aconteceu nada. Está todo mundo bem aqui, podem ficar tranquilos. Um grande abraço", disse João Paulo ao lado da companheira em publicação feita no Instagram.

De acordo com o g1, os criminosos entraram no condomínio com um carro preto e a Polícia Militar foi acionada. Um dos suspeitos foi baleado pelos agentes, sendo detido após ser encaminhado à Santa Casa de Santos (SP). Os outros dois se entregaram após libertarem as vítimas.

Segundo Juliane Costa, esposa do jogador, todos estão bem e foi apenas um "susto muito grande" e que o "anjo da guarda segue trabalhando".

"Queria agradecer todas as mensagens que eu estou recebendo. Foi um dia atípico, mas estamos bem, isso que importa", disse ela, que estava ao lado do marido durante a gravação do story. Ela ainda agradeceu a ação dos policiais.

"A segurança pública está aí, a gente se sente respaldado diante de acontecimentos como esse [...]. A gente vê que foi rápida a ação deles [policiais]. Logo que os criminosos entraram aqui no nosso prédio, a polícia também já chegou e foi tudo esclarecido [...]. Fica aqui o meu agradecimento e parabéns para a ação policial, especialmente a polícia militar", finalizou.