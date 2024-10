Patrocinadora máster do Bahia é proibida de operar no Brasil; entenda

O Bahia assinou com a Esportes da Sorte até o final de 2025 - Foto: Divulgação | EC Bahia

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Bahia, não está na lista das bets autorizadas a operar no Brasil a partir de 11 de outubro. Além do Tricolor, a bet, que está envolta em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, também patrocina Corinthians, Athletico e Grêmio na primeira divisão do futebol brasileiro.

Na terça-feira, 1º, o governo federal divulgou a lista das empresas que estão regulares. Ao todo, são 173 sites ligados a 89 empresas diferentes. Conforme o Ministério da Fazenda, as bets que não estão na lista devem sair do ar até o dia 11 de outubro, período em que apostadores devem realizar os saques pendentes em suas contas.

A plataforma de apostas online Esportes da Sorte é uma das empresas alvo da operação ‘Integration’. O dono do site, Darwin Henrique da Silva Filho, e sua esposa, Maria Eduarda Filizola, chegaram a ser, assim como a influenciadora digital Deolane Bezerra.

“Nos acusam de obscuridade quando desde o nosso surgimento nos colocamos dentro de uma sala lotada de refletores ao sol do meio-dia. Temos a certeza da nossa inocência, seguimos onde sempre estivemos, à disposição da Justiça. Temos a certeza que tudo isso será lembrado como um episódio triste, desarrazoado, desproporcional e irresponsável”, disse o diretor jurídico da empresa, Gabriel Oliveira.

A suspeita da Polícia Civil é que a Esportes da Sorte seja utilizada para lavagem de dinheiro.

A Esportes da Sorte pediu ao governo autorização para seguir operando e acreditar que a ausência na lista seja um erro formal. Conforme o UOL, a empresa está procurando a Secretaria de Prêmios e Apostas para retificação alegando ter cumprido todas as exigências da portaria do Ministério da Fazenda.

O Bahia assinou com a Esportes da Sorte no início do ano passado, em um contrato válido até o final de 2025. O acordo foi por R$ 57 milhões ao longo dos três anos.