Sonho vivo! Vitória pode conquistar vaga na Sul-Americana

O ano de 2024 começou com muito otimismo para a diretoria do Vitória. Após o título da Série B do Brasileiro em 2023, o presidente Fábio Mota traçou como principal meta para o clube a classificação para a Copa Sul-Americana em 2025.

“O principal objetivo do clube é classificar para a Sul-Americana de 2025. A gente precisa disputar uma competição internacional que melhora o orçamento”, afirmou em entrevista exclusiva ao Portal MASSA! em novembro do ano passado.

Calculadora na mão

Contudo, de acordo com os dados da Universidade Federal de Minas Gerais, o Colossal tem apenas 9,5% de chances de conseguir uma vaga na Sula.

Atualmente, com 28 pontos na tabela de classificação e faltando 10 rodadas para o fim do campeonato, o Leão teria que fazer pelo menos 19 pontos para atingir a meta estabelecida pelo presida.

Em comparação com as últimas três edições da Série A do Brasileirão, em 2021 e 2023 o Cuiabá e o Cruzeiro precisaram de 47 pontos, respectivamente, para disputar o torneio internacional.

Já em 2022, a pontuação foi um pouco mais baixa. O Bragantino fez 44 pontos e disputou a Sul-Americana no ano seguinte.

Rebaixamento

A missão não é simples. Se quiser ir além de se livrar da Segunda Divisão, o Rubro-Negro terá que vencer seis partidas e empatar uma para chegar aos 47 pontos e voltar a disputar uma competição internacional depois de nove anos.