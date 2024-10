Nico Acevedo sobre o futebol brasileiro: "É lindo, mas cansativo"

Nico Acevedo, volante do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Sem jogar desde 2023, quando sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, o volante Nicolás Acevedo passou por cirurgia, está totalmente recuperado e pode, enfim, fazer a sua estreia na atual temporada.

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta quarta-feira, 2, o uruguaio afirmou estar confiante para retornar aos gramados após o longo período de recuperação e analisou a quantidade de jogos no calendário brasileiro.

“Eu me sinto bem. A verdade é que o departamento médico fez um trabalho incrível. Eu treinei bem, me sinto confiante e motivado para o que está por vir. Estou tranquilo e confiante que consigo fazer as coisas bem, trabalhando diariamente. O departamento médico me ajudou muito, me preparou bem”, avaliou Nico.

É algo impressionante a quantidade de jogos e o ritmo do jogo aqui no Brasil. É algo lindo, mas também cansativo Nicolás Acevedo - volante do Bahia

Emprestado ao Bahia pelo New York City até o fim de 2024, Acevedo preferiu não comentar sobre seu futuro e garantiu estar focado nos objetivos do Tricolor para esta temporada.



“Não estou pensando nisso. Estou focado nos objetivos do grupo, em jogar, somar minutos. Me recuperei bem, quero tratar de ajudar a equipe como eu puder, acumular minutos. Estar preparado para cumprir os objetivos que o time tem para este ano”, afirmou.

Nico deve estar entre os relacionados do Bahia para o jogo do próximo fim de semana, contra o Flamengo. A partida da 29ª rodada do Brasileirão está marcada para as 19h de sábado, 5, na Arena Fonte Nova.