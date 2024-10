Com novidade, Bahia segue preparação para encarar o Flamengo

Jogadores do Bahia durante treino - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Podendo voltar ao G-4 na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia realizou o segundo treino da semana na manhã desta quarta-feira, 2, de olho no Flamengo. O encontro será neste sábado, 5, na Arena Fonte Nova, com previsão de início para às 19h30. Rogério Ceni contou com a presença de Nicolás Acevedo, que treinou normalmente com o grupo.

Como de costume, os atletas iniciaram as atividades com ativações na academia do CT Evaristo de Macedo. Na sequência, o preparador Danilo Augusto comandou uma atividade física realizada na beira do gramado.

Dentro de campo, foi a vez de Rogério Ceni comandar as atividades. O treinador separou o elenco em dois times para uma atividade técnica, com regras de passes e finalizações em campo reduzido. Além disso, também realizou um trabalho tático em campo aberto.

Ao fim das atividades, os atacantes aprimoraram as finalizações, enquanto os zagueiros fizeram uma atividade específica.

Ainda sem liberação do departamento médico, Biel seguiu no treino de transição, Rezende, por sua vez, deu continuidade ao tratamento.