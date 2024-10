Concorrentes do Vitória abrem 29ª rodada do Brasileirão nesta quinta

Atlético-GO e Criciúma abrem a 29ª rodada do Brasileirão Betano - Foto: Ingryd Oliveira/ACG

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta quinta-feira, 3, trazendo dois confrontos que são de grande interesse para o Esporte Clube Vitória, mesmo sem entrar em campo. O primeiro jogo da rodada será entre Criciúma e Atlético-GO, às 19h, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma. Em seguida, o Fluminense enfrentará o Cruzeiro, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Leia mais:

>> Carpini comanda trabalhos técnico-táticos focados no Atlético-MG

>> Vitória tem retrospecto recente positivo contra o Galo; veja números

Ambos os duelos têm implicações diretas para a luta contra o rebaixamento, com o Vitória observando atentamente o desempenho de seus concorrentes. Em caso de vitória carvoeira sobre o Atlético-GO, o Criciúma abrirá sete pontos de distância do Leão. Já o Fluminense poderá ultrapassar a equipe comandada por Thiago Carpini, já que se conquistar os três pontos, alcançará 30 pontos na tabela, empurrando o rubro-negro para a zona de rebixamento.

O Vitória entra em campo dois dias depois, no sábado, 5, às 16h30, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, e apenas o triunfo importa. O Leão tenta se recuperar após derrota por 3 a 1 contra o Internacional, no último domingo, 29.