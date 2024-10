Carpini comanda trabalhos técnico-táticos focados no Atlético-MG

Jogadores do Vitória durante atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória avançou nos trabalhos de preparação focados no jogo contra o Atlético-MG, marcado para este sábado, 5, às 16h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

As atividades foram iniciadas nesta quarta-feira, 2, com aquecimento e exercícios físicos ministrados pelo preparador físico Caio Gilli. Logo depois, o técnico Thiago Carpini comandou o treinamento técnico-tático com o elenco, que foi dividido em três etapas.

Na primeira parte, os jogadores aperfeiçoaram bolas paradas, além de exercícios de ataque contra defesa. Na sequência, trabalho em campo reduzido para ajustes das linhas e marcação a pressão. Por fim, o trabalho tático em campo aberto no CT Manoel Pontes Tanajura com 11 contra 11, com ações ofensivas e defensivas.

O volante Caio Vinícius fez atividade de força na academia e deu em voltas ao redor dos campos em seguida. O lateral-direito Willean Lepo segue em tratamento das dores no adutor da coxa na fisioterapia.

Já o lateral-esquerdo Patric Calmon voltou a correr no campo após o tratamento de pubalgia. O meia Gabriel Santiago segue em tratamento da lesão na região anterior da coxa direita.

O grupo volta a labuta na manhã desta quinta-feira, 3, no CT Manoel Pontes Tanajura.

Fora da zona de rebaixamento, o Vitória segue na 16ª colocação, com 28 pontos ganhos em 28 jogos.