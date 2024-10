CBF divulga tabela detalhada da 30ª e 31ª rodadas do Brasileirão

Rodadas 30 a 31 foram detalhadas pela CBF - Foto: Divulgação / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada dos jogos da 30ª e 31ª rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro.

No período, o Bahia vai enfrentar Cruzeiro e Vasco da Gama como visitante. Já o Vitória encara no seguidamente no Barradão Red Bull Bragantino e Fluminense.

Confira as datas e horários dos jogos da dupla Ba-Vi na 30ª e 31ª rodadas do Brasileirão:



30ª rodada



18/10 (sexta-feira) - Cruzeiro x Bahia, às 21h30, no Mineirão

Transmissão: Sportv e Premiere



19/10 (sábado) - Vitória x Red Bull Bragantino às 16h, no Barradão

Transmissão: Premiere



31ª rodada



26/10 (sábado) - Vitória x Fluminense, às 16h, no Barradão.

Transmissão: TV Globo e Premiere



28/10 (segunda-feira) - Vasco x Bahia, às 21h, em São Januário.

Transmissão: Sportv e Premiere