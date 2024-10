Com exercícios de bola parada, Bahia faz ajustes para receber o Flamengo

Elenco do Bahia durante treino - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Podendo voltar ao G-4 na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia realizou o penúltimo treino da semana nesta quinta-feira, 3, de olho no Flamengo. O encontro será neste sábado, 5, na Arena Fonte Nova, com previsão de início para às 19h30. Pela manhã, os atletas se reuniram e realizaram atividades táticas, técnicas e de bola parada.

Como de costume, os atletas iniciaram as atividades com ativações na academia do CT Evaristo de Macedo. Na sequência, o treinador Rogério Ceni separou o grupo em dois times para um exercício técnico, que consistia em grupos de seis, com foco nas interceptações e troca de passes.

No exercício seguinte, Ceni fez uma nova divisão e realizou um treinamento tático em campo aberto, com diversas pausas e instruções para o time, estivesse ele com ou sem a posse de bola.

Para encerrar, o auxiliar Charles Hembert reuniu parte do elenco e reuniu e realizou atividades de bola parada. Os exercícios contaram com a presença de Nico Acevedo, que treinou normalmente.

Ainda sem liberação do departamento médico, Biel fez mais um trabalho de transição física no gramado. O volante Rezende ficou entre fisioterapia e academia.