Ídolo do São Paulo abre o jogo sobre convivência com Ceni: "Muito sincero"

Zetti, ídolo do São Paulo - Foto: Reprodução | Youtube

A fama de Rogério Ceni, técnico do Bahia, e sua relação com os grupos onde trabalha não é das melhores. Apesar de desembarcar em Salvador e manter uma boa relação com a imprensa, alguns jornalistas e ex-jogadores revelam, com certa frequência, situações que o credenciam como uma pessoa difícil de lidar.

Dessa vez quem falou sobre essa relação foi o ex-goleiro Zetti, que viu a ascensão de Ceni no São Paulo, onde era titular. Para ele, que assim como o atual treinador do Bahia é ídolo do Tricolor paulista, essa ideia se dá por conta da ambição que Rogério sempre teve.

Quando ele machucou, ele treinava cedo, à tarde e à noite para voltar rápido. Só que nem todo mundo é igual a ele, esse é o problema. Nem todo mundo tem essa ambição Zetti - ex-goleiro do São Paulo

“Eu convivi muito tempo com o Rogério. Como reserva, depois ele jogando como titular. Rogério é um cara maravilhoso para se conviver. É que ele é muito sincero, sério naquilo que faz. Se o treino é 9h, ele chega 8h, 7h. Essa personalidade eu acho muito difícil tirar dele”, contou Zetti.



A fala foi durante o programa ‘Melhor de 3’, com apresentação de Paloma Tocci e Rodrigo Mussi. Assista: