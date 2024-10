Governo atualiza permissão de bets, mas patrocinador do Bahia segue fora

Esportes da Sorte assinou com o Bahia até o final de 2025 - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A lista de empresas de apostas online autorizadas a funcionar no Brasil foi atualizada nesta quarta-feira, 2. Ao todo, são 205 bets, que pertencem a 93 empresas. A lista completa pode ser conferida no site do Ministério da Fazenda. A Esportes da Sorte, que patrocina o Esporte Clube Bahia, segue de fora da lista.

"Por erros no sistema de recepção das notificações, três indicações realizadas em conformidade com os requisitos e prazos não haviam sido incluídas na primeira lista nacional publicada. Além disso, uma empresa e suas bets foram incluídas na relação após a confirmação de que o pedido tinha sido devidamente assinado por um representante legal autorizado pela empresa", informou o Ministério da Fazenda em nota.

A nova lista não inclui a Esportes da Sorte, alvo de uma investigação da Polícia Civil de Pernambuco sobre um suposto esquema de jogo ilegal. A influencer Deolane Bezerra e o cantor Gusttavo Lima (indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa) também são alvos das apurações.

A VaideBet, também investigada, que não aparecia na lista inicial, agora consta na lista de autorização em nível estadual no Rio de Janeiro.

Somente em agosto de 2024, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões com as bets.