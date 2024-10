Algoz do Bahia, Gabigol volta a ser titular do Flamengo; saiba números

Duelo entre Bahia e Flamengo no 1º turno - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em um novo comando técnico, o Flamengo entra em campo neste sábado, 5, contra o Bahia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida será na Fonte Nova, às 19h, e poderá contar com um dos carrascos do Esquadrão.

Gabriel Barbosa, um dos grandes nomes dos últimos anos no futebol brasileiro, tem uma relação positiva com o treinador Filipe Luís, e pode ser definido como titular contra o Esquadrão. Nesta quarta-feira, 2, pelo duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, Gabigol jogou 86 minutos contra o Corinthians e saiu com a vitória.

Diante do Bahia, Gabriel soma sete gols em oito jogos, um aproveitamento melhor do que qualquer outro atleta da competição. Além do Esquadrão ter sido muito vazado,, o histórico de resultados também é desfavorável: São 10 derrotas em 10 jogos. O último triunfo tricolor contra os cariocas foi justamente quando Gabigol não esteve disponível, o 3 a 0 no Brasileirão de 2019, na Arena Fonte Nova.

Após o resultado positivo na Copa do Brasil, Filipe Luís comentou sobre a utilização do atacante, relembrando o seu auge. Além disso, demonstrou confiança no potencial e na capacidade de melhora do camisa 99.

"Gabriel é um jogador histórico, ídolo histórico. E eu mais do que ninguém sei o que ele pode dar para equipe, o que pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, de sequência, de um certo carinho, de um cuidado, mas não só o Gabriel. Podemos falar aqui de inúmeros jogadores que com um treinador podem ter mais ou menos minutos e isso é natural no futebol", disse Filipe Luís.

Números de Gabigol no Flamengo:

Jogos: 297

Gols: 157

Assistências: 44

Títulos: 12

Vale lembrar que Gabigol chegou a ser alvo do Tricolor, diante do fato que ele segue sem um acordo com o Flamengo para renovação do seu contrato. Se tudo seguir como está na Gávea, o atacante deve sair de graça ao final desta temporada.