Flamengo enfrenta o Bahia com quatro desfalques; atacante retorna

Confronto entre Bahia e Flamengo no 1º turno - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na busca pela classificação direta à Libertadores, o Bahia recebe o Flamengo neste sábado, 5, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, podendo retornar ao G4. Na Arena Fonte Nova, às 19h, o rubro-negro terá a ausência de quatro atletas, entre eles, o artilheiro do Brasileirão. O Esquadrão, por sua vez, terá o desfalque de Everton Ribeiro, capitão da equipe.

Apesar de estar na 4ª colocação, com 48 pontos, o Flamengo não vive um bom momento na Série A, com apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos. O desempenho abaixo pode se dar por causa da presença de diversos jogadores do departamento médico. Diante do Bahia, o treinador Filipe Luís não poderá contar com Everton Cebolinha (ruptura no tendão), Viña (lesão no ligamento cruzado), Pedro (ruptura no ligamento do joelho) e Luiz Araújo (fratura na cartilagem).

Por outro lado, o atacante Carlinhos, que recebeu um cartão vermelho na 27ª rodada, poderá ser utilizado. A situação é contrária a de Everton Ribeiro, que recebeu o 3º cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.

Para o duelo, Filipe Luís deverá manter uma escalação parecida com a equipe da semifinal da Copa do Brasil, quando aplicou 1x0 no Corinthians, com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique.

Caso consiga quebrar o tabu de 10 jogos sem vencer do Flamengo, o Bahia irá aos 48 pontos, igualando os adversários e podendo ultrapassá-los caso aplique 2x0. Na rodada, o Esquadrão também precisará torcer contra o São Paulo, 5º colocado, que enfrenta o Cuiabá.