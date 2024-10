Inter Miami vence com dois gols de Messi e leva troféu na MLS

Messi e Suárez comemorando - Foto: Jason Mowry via AFP

Com dois gols do astro Lionel Messi, o Inter Miami venceu nesta quarta-feira, 2, o Columbus Crew por 3 a 2 e garantiu a primeira posição na temporada regular da Liga Norte-Americana (MLS), que é reconhecida com o troféu 'Supporters’ Shield'.

O craque argentino abriu o placar em Columbus (Ohio) aos 45 minutos e aumentou a vantagem com um espetacular gol de falta nos acréscimos do primeiro tempo (45'+5).

Luis Suárez também marcou pelo Miami, no início da segunda etapa (48'), enquanto o uruguaio Diego Rossi (46') e o colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández (61') fizeram os gols dos donos da casa.

O próprio Hernández teve a chance de empatar com um pênalti mas a cobrança foi defendida pelo goleiro Drake Callender aos 84 minutos.

Faltando duas rodadas para o fim, o Inter soma 68 pontos e não pode mais ser alcançado por seus principais perseguidores, Los Angeles Galaxy (59) e o próprio Columbus Crew (57).

O troféu Supporters' Shield, que o Inter nunca havia conquistado, é o segundo que Messi conquista desde sua chegada a Miami, após a Leagues Cup de 2023.