Atlético-MG vira sobre o Vasco e garante vantagem na Copa do Brasil

Paulinho foi o autor do gol da vitória do Atlético-MG sobre o Vasco - Foto: Divulgação | Atlético-MG

O Vasco da Gama até que conseguiu abrir o placar, na noite desta quarta-feira, 2, na Arena MRV, entretanto, o Atlético-MG virou o jogo e venceu o Cruzmaltino por 2 a 1 no duelo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Leia mais:

De volta ao clube carioca, Philippe Coutinho marcou o primeiro gol do confronto logo aos 13 minutos do primeiro tempo, mas o lateral-esquerdo Guilherme Arana empatou e, seis minutos depois, Paulinho virou o jogo, sacramentando a vantagem do Galo para a partida de ida, que acontecerá no Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro, às 18h30.

Com o resultado, o Vasco terá que ganhar por pelo menos dois gols de diferença no segundo jogo para se classificar no tempo regulamentar. Qualquer placar que envolva uma vitória do Cruzmaltino por um tento, o duelo será decidido após disputa de pênaltis.