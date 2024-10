Convocado por Dorival, Bremer rompe ligamento e está fora da temporada

Atleta estava convocado para a Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O zagueiro Bremer, convocado pelo técnico Dorival Júnior para representar a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador está fora do restante da temporada e deve ser cortado da seleção brasileira.

Bremer havia sido uma escolha de Dorival Júnior para reforçar o setor defensivo da seleção brasileira nas próximas partidas das Eliminatórias. Com sua saída, o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, que está na pré-lista de convocados, deve ser o substituto para os confrontos decisivos contra Chile e Peru.

O Brasil enfrentará o Chile em Santiago no dia 10 de outubro, às 21h (de Brasília), buscando se recuperar na competição. Em seguida, no dia 15, a seleção jogará contra o Peru, em Brasília, às 21h45.