Fluminense vence na abertura da rodada e recoloca Vitória no Z-4

Arias e Ganso comemoram vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro - Foto: Lucas Merçon | FFC

A 29ª rodada do Brasileirão começou nesta quinta-feira, 3, com duas partidas que interessaram diretamente ao Vitória. Criciúma venceu o lanterna Atlético-GO e abriu vantagem com relação à zona de rebaixamento, e o Fluminense bateu o Cruzeiro, recolocando o Rubro-Negro baiano no Z-4 da competição.

A equipe carioca chegou a 30 pontos em 28 jogos, enquanto o Vitória tem 28 pontos com a mesma quantidade de jogos. Além de ultrapassar o Rubro-Negro na tabela de classificação, o Fluminense tem um jogo atrasado para ser realizado, contra o Athletico-PR, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Para terminar a 29ª rodada fora da zona de rebaixamento, o Vitória precisa derrotar o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida está marcada para as 16h30 deste sábado, 5.