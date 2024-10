"As pessoas estão viciadas", afirma Lula sobre polêmica das bets

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil - Foto: Carl de Souza / AFP

Em meio as polêmicas envolvendo as casas esportivas no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião, na tarde desta quinta-feira, 3, com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Nísia Trindade (Saúde), Geraldo Alckmin (Indústria), Rui Costa (Casa Civil) e André Fufuca (Esportes) para discutir o funcionamento de empresas de apostas online, conhecidas como "bets". A reunião tem como objetivo traçar novas ações para regulamentar esse setor, que tem gerado preocupações sobre o endividamento e o vício entre os apostadores.

Durante o encontro, Lula destacou a gravidade do problema, afirmando que tem muita gente se endividando, gastando o que não tem: "Isso tem que ser tratado como uma questão de dependência, ou seja, as pessoas são dependentes. As pessoas estão viciadas".

O sinal de alerta no governo intensificou depois que o Banco Central divulgou um levantamento dizendo que os beneficiários do Bolsa Família teriam transferido cerca de R$ 3 bilhões às empresas de apostas por meio de pix.

'Bets' no futebol

Nos últimos anos, os sites de apostas esportivas entraram de vez no futebol brasileiro, tornando-se as principais patrocinadoras do cenário, somando mais de R$ 560 milhões em contratos com clubes da Série A do Brasileirão. Com a dupla Ba-Vi não foi diferente, uma vez que ambas as equipes são patrocinadas por casas de apostas: Esportes da Sorte e Betsat, respectivamente. A Esportes da Sorte, inclusive, máster do Esquadrão, segue de fora da lista das bets autorizadas a atuar no Brasil, conforme informado no site do Ministério da Fazenda.