Athletico-PR suspende contrato com bet 'ilegal'; Bahia não se pronuncia

Patrocinadora máster do Bahia, a Esportes da Sorte segue fora da lista do governo brasileiro para atuar legalmente no país. Nesta quinta-feira, 3, o Athletico-PR, que também é patrocinado pela empresa, anunciou a suspensão do contrato e solicitou a interrupção imediata da exposição da marca junto ao clube.

O contrato entre Athletico-PR e Esportes da Sorte era o maior patrocínio máster da história do clube (R$ 50 milhões) e valia por três anos. Em nota, o Furacão informou que notificou a empresa patrocinadora, amparado por prerrogativas contratuais e legais, e pediu esclarecimentos sobre a regularidade da operação diante das informações divulgadas pelo Ministério da Fazenda.

"O Club Athletico Paranaense informa que notificou a empresa patrocinadora “Esportes da Sorte” da imediata suspensão da execução e exposição de sua marca junto ao Club, com base em prerrogativa contratual e legal, assim como solicitou em prazo determinado que preste esclarecimentos sobre a regularidade de sua operação diante dos fatos recentemente noticiados.

Esta decisão, além de outros fatores envolvidos, decorre da informação divulgada pelo Ministério da Fazenda (SPA/MF) de que as casas de apostas não listadas para operar no Brasil até o final do ano (caso da “Esportes da Sorte”) são consideradas ilegais e seus sites só ficam no ar até 10/10 para que apostadores resgatem valores depositados."

O Bahia, por sua vez, segue analisando a situação, mas ainda não definiu nenhum posicionamento sobre o tema. Quem também não se pronunciou foi o Grêmio, que tem a empresa estampada na barra da camisa. Já o Corinthians, que tem a Esportes da Sorte como patrocinadora máster, emitiu comunicado. Confira na íntegra:

"O Sport Club Corinthians Paulista reafirma sua confiança na Esportes da Sorte, nossa parceira de patrocínio, que vem cumprindo integralmente o contrato. O clube está em contato com a parceira e enviou um pedido de esclarecimentos sobre o status e os próximos passos do processos de regularização da operação. O clube permanece atento a qualquer evolução do caso, sempre priorizando os interesses da instituição e de nossa Fiel Torcida."