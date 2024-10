Filipe Luís relembra estreia contra o Bahia: "Não foi aquelas coisas"

Filipe Luis orienta Arrascaeta em Flamengo x Corinthians - Foto: André Durão

O primeiro capítulo da trajetória de Filipe Luís como treinador começou com uma vitória importante. A estreia do comandante do Flamengo aconteceu nesta quarta-feira, 2, às 21h45, em um duelo válido pela semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. A equipe rubro-negra venceu o Corinthians por 1 a 0, com um gol marcado por Alex Sandro. Agora, pelo Campeonato Brasileiro, o adversário do Flamengo é o mesmo que marcou o retorno do ex-lateral ao futebol brasileiro em 2019: o Bahia.

Há cinco anos, Filipe Luís retornava ao Brasil após 15 anos na Europa, assinando com o Flamengo de Jorge Jesus. No entanto, sua estreia ficou marcada de forma negativa. Em um duelo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, o Flamengo foi derrotado por 3 a 0, com direito a um hat-trick de Gilberto. O resultado foi um baque para o jogador, que esperava uma volta mais tranquila aos gramados nacionais.

Agora, em 2024, o destino reservou um novo encontro com o Tricolor de Aço, dessa vez em sua estreia como treinador na Série A. O Flamengo enfrentará o Bahia neste sábado, 5, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Após a vitória contra o Corinthians, Filipe Luís participou de uma entrevista coletiva em que comparou sua estreia como técnico àquela primeira partida como jogador do Flamengo em 2019. Ele relembrou as emoções e as diferenças entre estar em campo e comandar à beira do gramado.

"Como jogador eu estava com um certo receio, porque eu vinha de lesão. Eu lembro que lá na Bahia eu ficava olhando toda hora para a camiseta, que era cinza. Eu ficava olhando para o escudo e para as placas do Campeonato Brasileiro e falava 'caramba'. Quase 20 anos depois que saí, eu voltei a jogar o Brasileiro. Eu estava no jogo pensando nesse momento, mas com aquela tensão de tentar fazer um jogo perfeito e tudo mais, e... não foi aquelas coisas", recordou Filipe Luís, sobre a derrota de 2019.

Com a memória do último encontro entre Filipe Luís e o Bahia ainda fresca, tricolor e rubro-negro reencontram neste sábado, 5, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em duelo de 'seis pontos' na parte mais alta da tabela, que pode recolocar a equipe comandada por Rogério Ceni no G-4 do Brasileirão.