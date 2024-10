É HEXA! Brasil vence Argentina e conquista a Copa do Mundo de futsal

Brasil é hexacampeão no futsal - Foto: Leto Ribas/CBF

Na maior final da história, a Seleção Brasileira de futsal se tornou hexacampeã da Copa do Mundo ao bater a Argentina pelo placar de 2x1. Em um duelo recheado de rivalidade e grandes chances, a amarelinha voltou a vencer o torneio após 12 anos, colocando a sexta estrela no peito. Os gols foram marcados por Ferrão e Rafa Santos.

A campanha dos brasileiros foi perfeita, com 100% de aproveitamento tendo em vista que venceram Cuba (10 a 0), Croácia (8 a 1) e Tailândia (9 a 1), na fase de grupos; Costa Rica (5 a 0), nas oitavas de final; Marrocos (3 a 1), nas quartas de final; e Ucrânia (3 a 2), na semifinal. Ao todo, foram 40 gols marcados e apenas seis sofridos.

O Brasil, que é o país que mais vezes venceu o torneio, aumenta a distância para os rivais. Anteriormente, havia vencido 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. Esta foi a primeira vez que a decisão foi formada por duas seleções da América do Sul.

Seleção Brasileira na Copa do Mundo de futsal | Foto: Leto Ribas/CBF

Apesar do resultado favorável, os Hermanos não facilitaram para os brasileiros, que precisaram suar para vencer, além de contar com uma atuação fantástica do goleiro William, que protagonizou inúmeras defesas. O defensor foi responsável por manter o Brasil com a melhor defesa da competição, com uma média de 0.85 gols por jogo, enquanto o aproveitamento do ataque foi de 5.7.