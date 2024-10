Vitória empata segundo jogo seguido no Brasileiro de Aspirantes

Vitória empata sem gols com o Botafogo pelo Brasileirão de Aspirantes - Foto: Alexandre Oliveira

O Vitória entrou em campo pela segunda vez no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na tarde desta segunda-feira, 7, o rubro-negro baiano recebeu a visita do Botafogo e empatou sem gols. A partida foi realizada no Barradão.

A equipe do técnico Laelson Lopes contou com cinco atletas que servem a equipe principal. Mesmo com os reforços, o Leão da Barra não fez um jogo inspirado e pouco criou. O Botafogo, inclusive, até assustou com uma bola no travessão.

O Leão da Barra foi escalado com Alexandre Fintelman; Paulo, Wesleu, Andrei e Tenório; Edenilson, José Breno e Pablo; Luís Miguel, Fábio Soares e Lawan.

O próximo compromisso do Colossal no Brasileiro de Aspirantes será na próxima quinta-feira, 10, fora de casa, às 16h, contra o Fortaleza.

Vindo de dois empates consecutivos, o Vitória soma dois pontos no grupo A.