Vitória terá retornos, mas pode perder artilheiro para encarar o Bragantino

O volante Filipe Machado volta a ser opção no Vitória após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Após arrancar o empate fora de casa com o Atlético-MG, o Vitória muda o foco e pensa no confronto direto contra o Bragantino, marcado para o dia 19 de outubro, um sábado, no Barradão, válido pela 30ª rodada do Brasileirão. A equipe contará com dois retornos e tem uma dúvida para este jogo.

Após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos, o volante Filipe Machado estará à disposição da comissão técnica. Em nove jogos pelo Leão da Barra, ele atuou em cinco na condição de titular do meio de campo.

Outro que se torna opção é o volante Caio Vinícius. Recuperado de lesão no músculo posterior da coxa, ele esteve 28 dias em tratamento. Após passar pela fase de transição, o meio-campista tem participado das últimas atividades na Toca do Leão.

Apesar das boas notícias, o técnico Thiago Carpini tem uma dúvida para a partida diante dos paulistas. O atacante Alerrandro está emprestado pelo Bragantino. Para contar com o artilheiro do time no Brasileiro com sete gols, o clube terá que desembolsar R$ 1 milhão de taxa de liberação prevista em contrato.

Vale salientar que o elenco terá 11 dias de preparação visando o confronto direto contra o Massa Bruta. O rubro-negro baiano é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com 29 pontos somados em 29 jogos.