Lei do ex: Vitória sofreu com Wesley, mas se redimiu com Alerrandro

Alerrando participou diretamente, com gols e assistências, de 14 dos 29 pontos conquistados pelo Vitória no Campeonato Brasileiro - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

No empate em 2x2 diante do Atlético-MG, pela 29ª rodada do Brasileirão Série A, o Vitória contou com um gol de Alerrandro, que marcou pela 13ª vez na temporada. Desta maneira, o Leão viveu uma situação paralela ao encontro com o Internacional, quando sofreu dois gols de Wesley, ex-rubro-negro.

Em 2019, Alerrandro vestiu a camisa do Galo, atuando em 29 jogos e marcando 13 gols. Assim, a 'Lei do ex' foi acionada, já que o centroavante foi responsável pelo empate, somando um ponto na tabela da Série A. Com a camisa do Vitória, Alerrandro já está na sua temporada com mais participações em gols, sendo 13 gols e sete assistências, totalizando 20.

Leia mais:

>>Dupla de ataque titular do Bahia acumula grandes chances de gols perdidas

>>Seleção Brasileira se apresenta para Eliminatórias com seis desfalques

>>Com Marta e Rafaelle, Orlando Pride conquista título inédito nos EUA

Retornando para a 28ª rodada, o Leão foi derrotado com dois gols de Wesley, que vestiu o rubro-negro em 2019. Na ocasião, o atacante, emprestado do Palmeiras, atuou em 28 jogos, balançando as redes cinco vezes.

Vale lembrar que, na 9ª rodada, quando o Vitória recebeu a equipe gaúcha no Barradão, Wesley também marcou um gol. Apesar disso, o Leão conseguiu vencer, marcando com William Oliveira e Wagner Leonardo.

Na 30ª rodada, diante do Bragantino, o Vitória poderá ser favorecido novamente pela 'Lei do ex', tendo em vista que Alerrandro ainda é jogador da equipe paulista. Por estar emprestado, o rubro-negro teria que pagar um valor de 1 milhão de reais para contar com o camisa 9

O duelo entre as equipes será no dia 19 de outubro, sábado, no Barradão, com início previsto para às 16h. O Vitória busca vencer o 9º jogo na competição, podendo ir aos 32 pontos.