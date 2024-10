Seleção Brasileira se apresenta para Eliminatórias com seis desfalques

Jogadores do Brasil durante treino - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira se apresentou na cidade de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 7, de olho nos confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Amarelinha enfrentará o Chile, nesta quinta-feira, 10, e o Peru, na terça-feira seguinte, dia 15 de outubro.

Até às 10h da manhã, 12 jogadores se apresentaram no hotel: Bento, Vanderson, Danilo, Bruno Guimarães, Savinho, Ederson, Paquetá, Endrick, Andreas Pereira, Gabriel Magalhães, Martinelli e Weverton.

Os treinos acontecerão na Academia de Futebol do Palmeiras a partir desta segunda-feira. Após três sessões de ajustes, sob comando do treinador Dorival Júnior, os atletas viajam para o Chile na quarta. O duelo será no Estádio Nacional, em Santiago, às 21h.

Para a partida, o comandante terá um impressionante número de seis desfalques, entre atletas e profissionais da comissão técnica. Neste domingo, 7, a CBF divulgou o corte do atacante Vinícius Júnior e do zagueiro Eder Militão, ambos do Real Madrid. Além deles, Bremer (zagueiro), Alisson (goleiro), Guilherme Arana (lateral-esquerdo), também foram cortados.

Dentro da comissão técnica, o preparador de goleiros, Taffarel, sofreu uma lesão muscular na coxa direita e também será ausência. Como substituto, o Brasil contará com Octavio Ohl, preparador de goleiros do São Paulo.

Confira lista atualizada:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Alex Telles (Botafogo)

Zagueiros: Beraldo (PSG), Fabrício Bruno (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham), Rodrygo (Real Madrid) e Andreas Pereira (Fulham)

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Botafogo), Raphinha (Barcelona) e Savinho (Manchester City)