Com Marta e Rafaelle, Orlando Pride conquista título inédito nos EUA

Jogadoras do Orlando Pride posam com troféu da NWSL Shield - Foto: Divulgação | Orlando Pride

Com a rainha Marta e a baiana Rafaelle, o Orlando Pride conquistou, neste domingo, 6, o título da temporada regular da NWSL Shield, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos. A equipe venceu o Washington Spirit por 2 a 0 com gol de Marta, de pênalti, e um gol contra de Tara McKeown. O jogo foi realizado no Inter&Co Stadium.

É a primeira vez que o Orlando Pride conquista a NWSL Shield e, até o momento, com uma campanha invicta. São 17 vitórias e 6 empates, totalizando 57 pontos, dez a mais que o Washington Spirit. Restando apenas três rodadas para o fim da temporada regular, a equipe de Marta não pode mais ser alcançada.

“Isso significa muito, a gente trabalhou duro. Eu esperei tanto por esse momento, sabe? Esse time merece porque mostramos que conseguiríamos desde o primeiro jogo da temporada, seguimos fazendo isso e eu espero que a gente consiga conquistar muito mais”, declarou Marta após o título.

Além de Marta e Rafaelle, o plantel do Orlando Pride ainda conta com as brasileiras Adriana (meia), Angelina (meia) e Luana Bertolucci (volante). O Orlando Pride já está classificado para os play-offs, que estão previstos para começar na semana do dia 9 de novembro com as quartas de final. As semifinais serão disputadas na semana seguinte, com a grande final acontecendo no dia 23 de novembro.