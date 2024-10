Eder Militão é cortado e Dorival convoca zagueiro do Brasileirão

Militão durante treino com a Seleção - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Com a sequência de baixas da Seleção Brasileira, o treinador Dorival Júnior enfrentou o corte do zagueiro Eder Militão, que será substituído por Fabrício Bruno, do Flamengo, durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A decisão foi divulgada neste domingo, 6, após o defensor sentir a coxa na 9ª rodada do Campeonato Espanhol, no sábado, 5.

Na quarta-feira, 2, Militão já havia reclamado de dores, sendo substituído. Desta vez pela La Liga, o jogador começou no banco, entrando na segunda etapa e permanecendo em campo até o apito final, mas voltando a sentir a coxa.

Desta maneira, com suspeita de uma possível lesão, o atleta foi submetido a exames neste domingo, em São Paulo, que diagnosticaram uma contusão muscular, deixando-o de fora dos dois jogos do Brasil nas Eliminatórias.

Fabricio Bruno, escolhido para a posição, está indo para a sua terceira convocação, tendo em vista que já havia disputado a Data Fifa de março, quando enfrentou Inglaterra e Espanha, e as Eliminatória do mês de setembro, diante de Equador e Paraguai.

Além de Militão, Dorival enfrenta mais quatro lesionados: Bremer (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), Alisson (Liverpool) e Vinícius Jr (Real Madrid).