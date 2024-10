Após título no Mundial de Futsal, Brasil domina premiações individuais

Jogadores do Brasil com prêmios individuais - Foto: Leto Ribas/CBF

A Seleção Brasileira de futsal fez história e conquistou o seu sexto título na Copa do Mundo de Futsal na tarde deste domingo, 6. Na decisão, a amarelinha derrotou a Argentina pelo placar de 2x0, com gols de Ferrão e Rafa Santos. Além de quebrar um tabu de 12 anos sem vencer, o Brasil também dominou as premiações individuais, conquistando cinco troféus.

Com a atuação impressionante na decisão, o goleiro William levou o título de melhor goleiro da Copa do Mundo e de melhor jogador da final. O Paredão foi responsável por segurar os 'Hermanos', sendo protagonistas de inúmeras defesas.

Goleiro William com o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues | Foto: Leto Ribas/CBF

E não parou por aí, sendo decisivo nas partidas do Brasil, o ala Dyego foi eleito o craque do torneio, ficando com a Bola de Ouro. A Bola de prata, na mesma sintonia, também foi conquistada por um brasileiro, o o fixo Marlon, eleito segundo melhor jogador da competição.



Para finalizar, o troféu de artilheiro da competição foi entregue para Marcel, que colaborou com 10 dos 40 gols marcados pelo Brasil, voltando para casa com a 'Chuteira de ouro'.