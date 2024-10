Capitão do Real Madrid sofre lesão grave e está fora da temporada

Carvajal saindo de campo - Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Apesar da vitória por 2x0 sobre o Villarreal, pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol, o clima no vestiário do Real Madrid não é nada positivo. Nos acréscimos da partida, o capitão Daniel Carvajal sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho e perderá o restante da temporada.

Através das redes sociais, o capitão confirmou que sofreu uma lesão grave e divulgou que será operado em breve. Além disso, o lateral também agradeceu o carinho que vem recebendo e demonstrou estar ansioso para voltar aos gramados.

"E se confirma uma lesão grave de ligamento cruzado. Terei que passar por cirurgia e ficar alguns meses fora dos campos de jogo. Já gostaria de começar a recuperação o quanto antes possível para voltar como um animal. Obrigado a todos pelas mensagens, sinto-me muito querido", escreveu o jogador.

"Nosso vestiário está preocupado e triste. Infelizmente, essa lesão aconteceu para um jogador muito importante para todos nós", disse Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid.

Vale lembrar que, nesta mesma partida, Vinícius Júnior foi diagnosticado com uma lesão cervical. Desta maneira, o brasileiro será desfalque da Seleção Brasileira nos duelos diante de Chile e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.