Alerrandro se destaca como 'artilheiro dos gols bonitos' no Brasileiro

Alerrando participou diretamente, com gols e assistências, de 14 dos 29 pontos conquistados pelo Vitória no Campeonato Brasileiro - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Jogador que mais balançou as redes pelo Vitória na Série A do Brasileirão, o atacante Alerrandro tem se destacado marcando gols bonitos pelo Leão da Barra ao longo do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 5, o centroavante foi importante mais uma vez para o Rubro-Negro ao marcar o golaço do empate em 2 a 2 contra o Atlético-MG, na Arena MRV, garantindo um ponto para o clube baiano na tabela de classificação.

Leia mais:

>> Vitória avalia multa milionária para usar artilheiro na 30ª rodada

>> "Não pode se entregar", diz Alerrandro após empate contra o Galo

>> Vitória arranca empate heroico com o Atlético-MG, mas se mantém no Z-4



Talvez o tento mais memorável da extensa lista de gols de Alerrandro na competição foi marcado diante do rival do adversário deste final de semana, o Cruzeiro. O atacante balançou as redes com uma bicicleta de quase da entrada da área, surpreendendo o goleiro Cássio.

O feito foi tão marcante que fez o ex-jogador Dodô, também conhecido como "artilheiro dos gols bonitos", passar a alcunha para o atacante do Vitória. “Quero dizer que o apelido de ‘artilheiro dos gols bonitos’ acabou pra mim depois desse gol. O apelido é teu. Parabéns, cara”, disse o ex-jogador para Alerrandro.

“Esse gol não tem minha assinatura, mas sim do Van Basten, Cristiano Ronaldo, Leônidas da Silva. Que isso… O artilheiro dos gols bonitos é o Alerrandro. Que golaço!”, comentou Dodô durante o programa Boleiragem, do SporTV.

Alerrando participou diretamente, com gols e assistências, de 14 dos 29 pontos conquistados pelo Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro. Além de Atlético-MG e Cruzeiro, o jogador do Vitória, que marcou sete gols no Brasileirão, também balançou as redes contra Atlético-GO, São Paulo, Criciúma e duas vezes diante do Corinthians.

Ocupando a 17ª posição, o Leão da Barra entra em campo no dia 19 de outubro, às 16h, contra o RB Bragantino, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão. Vale mencionar que, para contar com Alerrandro diante do Massa Bruta, o clube baiano terá que desembolsar 1 milhão de reais já que o atleta pertence ao próximo adversário do Rubro-Negro.