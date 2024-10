Preterido no Bahia, Lucho é convocado novamente para o Uruguai

Luciano Rodriguez entrou em campo em 13 vezes pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com apenas uma participação no time titular do técnico Rogério Ceni do Bahia, o atacante Luciano (Lucho) Rodriguez foi mais uma vez convocado para defender a seleção uruguaia.

A maior contratação da história do Tricolor de Aço integrará a Azul Celeste para os confrontos diante do Peru, na sexta-feira, 11, às 22h30, no Estádio Nacional do Peru. Logo em seguida, o Uruguai enfrenta, na terça-feira, 15, às 20h30, a seleção do Equador no tradicional Estádio Centenário, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.



Desde que chegou ao Bahia, Lucho entrou em campo 12 vezes e iniciou uma única partida diante do Fluminense, no início de agosto, no Rio de Janeiro. Ao todo, o camisa 17 marcou dois gols pelo Tricolor baiano.

Esta é a segunda vez que ele é convocado pelo técnico Marcelo Bielsa. Na primeira oportunidade, Lucho não chegou a ser aproveitado nos empates sem gols com Paraguai e Venezuela.