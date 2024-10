Seis confrontos diretos e fator Barradão: a reta final para o Vitória

Vitória empatou com o Atlético-MG pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Mesmo após o empate heróico em 2 a 2 contra o Atlético-MG fora de casa, o Vitória não foi beneficiado pelos resultados da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que chegou ao fim neste sábado, e ficará dentro do Z-4 durante a pausa para a Data Fifa. Buscando a permanência na Série A do Brasileirão, o Rubro-Negro tem reta final marcada por seis confrontos diretos e o fator Barradão pode ser um ponto positivo para o Leão da Barra nos últimos dez jogos da temporada.

Leia mais:

>> Alerrandro se destaca como 'artilheiro dos gols bonitos' no Brasileiro

>> Vitória avalia multa milionária para usar artilheiro na 30ª rodada

>> Com 9 pendurados, Vitória não terá suspensos diante do Bragantino



Dos adversários diretos, Fluminense, Grêmio e Criciúma venceram seus jogos na 29ª rodada, dificultando a vida para a equipe comandada por Thiago Carpini. Entretanto, com duas semanas para se preparar e descansar o elenco, o Vitória terá sequência que pode decidir a permanência na elite do futebol brasileiro.

O Rubro-Negro enfrentará cinco times que brigam contra o rebaixamento em sequência, sendo três desses duelos no Estádio Manoel Barradas. O Leão receberá o Bragantino, no dia 19 de outubro, o Fluminense, no dia 26, além do Corinthians, no dia 13 de novembro. Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o time baiano ainda joga diante do Grêmio, equipe que ocupa uma vaga na segunda parte da tabela de classificação.

Comemoração do gol do Vitória contra o Juventude | Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Dois dos confrontos diretos serão disputados longe da capital baiana, o que pode dificultar um pouco a missão do Vitória. A equipe conquistou apenas 12 dos 29 pontos no Campeonato Brasileiro atuando fora de casa e enfrentará o Athletico-PR, no dia 6 de novembro, e o Criciúma, no dia 20 do mesmo mês.

Confira os últimos jogos do Rubro-Negro no Brasileirão:

Bragantino -> Barradão

Fluminense -> Barradão

Athletico -> Ligga Arena

Corinthians -> Barradão

Criciúma -> Heriberto Hulse

Botafogo -> Nilton Santos

Fortaleza -> Barradão

Grêmio -> Barradão

Flamengo -> Maracanã

Vitória terá cinco jogos no Barradão na luta para ficar na Série A | Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Para alcançar o "número salvador" dos 45 pontos, que costuma evitar rebaixamentos, o Vitória teria que conquistar pelo menos 16 dos 27 pontos disputados nas próximas nove rodadas. Isso significa que o Leão da Barra precisa ter 59,2% de aproveitamento para evitar amargar mais uma Série B.

Entretanto, em algumas das edições passadas do Campeonato Brasileiro, o primeiro time fora do Z4 não precisou chegar aos 45 pontos para evitar a queda. Em 2023, o Bahia evitou o rebaixamento com 44 e, em 2022, o Cuiabá não caiu com 41, mesma pontuação do Fortaleza em 2020. O Ceará foi a equipe com menos pontos a permanecer na Série A na história da competição, com 39 somados em 2019.

Inclusive, o próprio Vitória entra na lista de clubes que escaparam do rebaixamento sem precisar somar 45 pontos. Em 2017, o clube baiano foi o 16ª colocado com 43 e garantiu a permanência na Série A naquele ano graças à vitória da Chapecoense diante do Coritiba, que acabou amargando a queda, na última rodada da competição.