Com 9 pendurados, Vitória não terá suspensos diante do Bragantino

Vitória empatou com o Galo pela 29ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

No empate diante do Atlético-MG por 2x2, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória não recebeu nenhum cartão amarelo, indo para o jogo 30 da competição sem suspensos. O Leão chegou para o duelo com 10 jogadores pendurados, seguindo assim para o confronto diante do Bragantino, no dia 19 de outubro.

Contra o Galo, o Leão não pôde contar com Felipe Machado, volante titular, que recebeu o 3º cartão diante do Internacional. Desta maneira, Thiago Carpini optou por William Oliveira entre os titulares.

Para a 29ª rodada, o Vitória chegou com Everaldo, Gustavo Mosquito, Léo Naldi, Lucas Esteves, Matheusinho, Muriel, Wagner Leonardo, William Oliveira e Zé Hugo com dois amarelos. Entre eles, apenas o goleiro reserva e Naldi não somaram minutos.

Assim, com o retorno de machado e sem cartões neste sábado, o Vitória enfrenta o Bragantino sem jogadores suspensos. O confronto será no dia 19 de outubro, sábado, no Barradão, com previsão de início para às 16h.