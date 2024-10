Dupla de ataque titular do Bahia acumula grandes chances de gols perdidas

Thaciano e Everaldo comemoram gol do Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação | EC Bahia

A dupla de ataque titular do Bahia, formada por Everaldo e Thaciano, é responsável por quase 36% dos gols do Tricolor no Brasileirão. Apesar das oito bolas na rede do camisa 9 e seis do camisa 16, a falta de eficiência no ataque tem sido questionada, em especial quando as oportunidades desperdiçadas culminam em resultados negativos.

Artilheiro do Bahia na competição, Everaldo lidera também a estatística de grandes chances perdidas (7). Seu parceiro de ataque, Thaciano, aparece em terceiro, com cinco. Entre eles está o meia Jean Lucas, que perdeu seis oportunidades consideradas claras. Os números são do Sofascore.

Grandes chances perdidas:

Everaldo - 7

Jean Lucas - 6

Thaciano - 5

Ademir - 3

Lucho Rodríguez - 3

O colombiano Óscar Estupiñán, que deixou o clube em julho, estaria na quarta colocação com quatro chances perdidas. Dos jogadores do atual elenco, dois atacantes reservas completam o top cinco: Ademir e Lucho Rodríguez, ambos com três.

Por outro lado, Everton Ribeiro se destaca como o jogador do Bahia que mais criou grandes chances de gol no Brasileirão, são sete até o momento. Biel, com seis, e Cauly, com cinco, fecham o top 3, seguidos por Arias e Jean Lucas, com quatro grandes chances criadas cada.

Grandes chances criadas:

Everton Ribeiro - 7

Biel - 6

Cauly - 5

Santiago Arias - 4

Jean Lucas - 4

O técnico Rogério Ceni, citou Thaciano e Jean Lucas na entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo. O treinador pontuou os erros, mas ressaltou que a oscilação é natural, assim como a cobrança dos torcedores.

Claro que um jogo ou outro o jogador pode jogar abaixo, é natural. E o torcedor cobra, vaia… Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Hoje o Thaciano perdeu boa chance. Torcedor leva isso em consideração. O Jean talvez pela minutagem, fisicamente cai um pouco. Natural oscilação. Bastante importante, tem maior força física do meio. Mas hoje errou acima do normal", explicou o comandante tricolor.



Para tentar minimizar os erros, Ceni tem um intervalo de 12 dias entre o jogo contra o Flamengo e o próximo compromisso, diante do Cruzeiro. O confronto da 30ª rodada do Brasileirão está marcado para as 21h30 do dia 18 de outubro, após a parada para a data Fifa.