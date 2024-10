Em momento ruim, Bahia não terá dois titulares diante do Cruzeiro

Arias durante duelo contra o Flamengo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após perder para o Flamengo neste sábado, 5, e cair para a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série A, as notícias negativas do Bahia não pararam por aí. Precisando vencer, o Esquadrão enfrenta o Cruzeiro na 30ª rodada, mas não poderá contar com dois titulares: Santiago Arias e Caio Alexandre.

Enquanto o volante recebeu o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão automática, o lateral foi expulso no último lance da partida, também sendo responsável por um pênalti, e não poderá ser relacionado.

Leia mais:

>>É HEXA! Brasil vence Argentina e conquista a Copa do Mundo de futsal

>>Com hat-trick de Lewandowski, Barça vence e se isola na liderança

>>Após corte de Vini Jr., Andreas Pereira é convocado para seleção brasileira

Na ocasião, o Bahia perdeu para o Flamengo por 2x0, com gols de Ayrton Lucas e Alcaraz. O resultado aumenta a sequência negativa dos tricolores diante dos cariocas, tendo em vista que agora são 11 derrotas consecutivas. Vale lembrar também que Rogério Ceni, treinador do clube, jamais venceu a equipe rubro-negra.

Diante do Cruzeiro, Ceni pode optar por Yago Felipe, que somou minutos neste sábado, ou Acevedo e Rezende, que estão voltando de lesão e devem estar fisicamente disponíveis para a partida do dia 18 de outubro.

Na lateral, a opção deve ser mais clara, com Gilberto entrando no lugar de Arias. Na atual temporada, o camisa 2 foi titular em 23 jogos, colaborando com duas assistências e um gol.