Vitória incorpora cinco atletas no time de Aspirantes; saiba quais

Volante José Breno é formado na base e opção no time principal comandado por Thiago Carpini - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória cedeu cinco atletas para serem incorporados no time Sub-23, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Para o jogo desta segunda-feira, 7, contra o Botafogo, no Barradão, o goleiro Fintelman, o volante José Breno, o meia Pablo e os atacantes Lawan e Luís Miguel reforçam a equipe.

Vale salientar que o time principal do rubro-negro baiano terá uma pausa de 11 dias por conta da Data Fifa e viu uma oportunidade de dar minutagem aos jovens atletas do seu elenco.

Destes, José Breno, Pablo e Lawan são convocados com frequência pelo técnico Thiago Carpini para o time principal que disputa o Brasileirão. Já Luís Miguel atuou por 14 minutos na derrota contra o Grêmio, em Caxias do Sul, pela 18ª rodada.

O Vitória compõe o grupo A do Brasileiro de Aspirantes com CRB-AL, Fortaleza, Atlético-MG, Sport, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. O time comandado por Laelson Lopes estreou com um empate fora de casa por 1 a 1 com o Atlético-MG.