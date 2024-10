Ex-atacante do Vitória tem contrato rescindido com o Goiás; entenda

Mateus Gonçalves na apresentação pelo Goiás - Foto: Rosiron Rodrigues | EC Goiás

O atacante Mateus Gonçalves, ex-Vitória, teve o seu contrato rescindido com Goiás nesta segunda-feira, 7. Segundo o clube goiano, o jogador cometeu um ato de indisciplina e, após várias tentativas de acordo frustradas, foi feito o rompimento unilateral do contrato

O 'Pastor', como é conhecido pela torcida rubro-negra, fez 10 partidas, com um gol e uma assistência. Já no Leão, o atacante tem 40 jogos, além de ter sido campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024

