Jogadores emprestados pelo Bahia encerram passagens pela Série C

Everton em campo pelo Bahia - Foto: : Felipe Oliveira | EC Bahia

A Série C do Campeonato Brasileiro chegou ao fim para os jogadores que pertencem ao Bahia, mas estão emprestados para clubes da terceira divisão. O atacante Everton e o lateral-esquerdo Caio Roque, que atuaram pelo Londrina, além do meia Marco Antônio, que defendeu o Remo, encerraram suas passagens pelas equipes na temporada.

Leia mais:

>> Biel treina com o grupo na reapresentação do Bahia de olho no Cruzeiro

>> "Hoje é uma final", destacou Gabigol antes de duelo contra o Bahia

>> Dupla de ataque titular do Bahia acumula grandes chances de gols perdidas

O centroavante Everton foi titular da equipe paranaense, fez 30 partidas e marcou oito gols. O jogador de 22 anos chegou ao Bahia em 2021 para a equipe Sub20 e, após se destacar na Copinha, o atleta recebeu algumas oportunidades na equipe principal do Tricolor. Sem espaço no time de Rogério Ceni, o clube baiano optou por emprestá-lo ao Londrina.

Já o lateral Caio Roque não recebeu muitas oportunidades e atuou em apenas seis partidas pelo Tubarão em 2024. O atleta de 22 anos, que pertencia ao Lommel-SK, da Bélgica, equipe que faz parte do Grupo City, chegou ao Bahia em 2023 para se recuperar de uma grave lesão. Antes de ser emprestado ao Londrina, o jogador atuou em algumas partidas do Tricolor pelo Campeonato Baiano e Copa do Nordeste neste ano.

Vale mencionar que, a equipe paranaense se classificou para os play-offs de acesso, mas não conseguiu a vaga na Série B do Campeonato Brasileiro, diferente do Remo de Marco Antônio, que disputará a segunda divisão em 2025.

Pela equipe paraense, o meia-atacante alternou entre a titularidade e o banco de reservas durante a campanha na Série C. O jogador, que tem contrato com o Bahia até o fim de 2024, atuou em 32 partidas e marcou três gols na temporada.

Pelo Esquadrão de Aço, Everton tem contrato até o fim de 2026, enquanto o vínculo de Caio Roque termina em dezembro de 2025.