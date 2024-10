Biel treina com o grupo na reapresentação do Bahia de olho no Cruzeiro

Bahia enfrenta o Cruzeiro, no próximo dia 18, uma sexta-feira, às 21h30, no Mineirão. - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O primeiro dia de preparação do longo período sem jogos do Bahia foi marcado com o retorno do atacante Biel, que trabalhou normalmente com o grupo. O Tricolor aproveitará a pausa da Data Fifa para focar no duelo diante do Cruzeiro, no próximo dia 18, uma sexta-feira, às 21h30, no Mineirão.

Além de Biel, o volante Nicolás Acevedo também marcou presença na tarde de treinamentos nesta segunda-feira, 7. O uruguaio busca retomar o ritmo de jogo e briga para assumir a vaga de Caio Alexandre, que cumprirá suspensão automática após sofrer o terceiro cartão amarelo. Os meio campistas Yago Felipe e Carlos De Pena também serão opções do técnico Rogério Ceni.

Se recuperando de uma lesão na coxa, o volante Rezende seguiu o tratamento na fisioterapia e, de acordo com o próprio Rogério Ceni, o camisa 5 não deve ficar à disposição do técnico na partida contra o Cruzeiro.

"Em tese, naturalmente no lugar do Arias entra outro lateral-direito. No lugar do Caio, temos opções do Yago, avaliar o Nico nesta semana de trabalho, temos o De Pena. Mas o Rezende não vai estar presente neste jogo. Fazer uma avaliação neste sentido, de quem pode jogar", avaliou o comandante.



Após uma atividade na academia e um aquecimento em campo, a preparação do Bahia começou com um treinamento técnico, que tinha como objetivo a manutenção da posse de bola através de uma rápida troca de passes.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na derrota por 2 a 0 diante do Flamengo foram liberados, enquanto o restante terminou a preparação com um treino em campo reduzido.