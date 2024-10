"Hoje é uma final", destacou Gabigol antes de duelo contra o Bahia

Gabigol em Bahia x Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O atacante Gabigol alcançou uma importante marca ao completar 300 jogos com a camisa do Flamengo durante a partida contra o Bahia, realizada no último sábado, 5, em Salvador. Antes do apito inicial, o jogador foi o responsável por inspirar seus companheiros no vestiário, enfatizando a importância do confronto e a relevância da vitória.

“Hoje faço 300 jogos com a camisa do Flamengo e isso para mim é muito especial. E principalmente com vocês. E eu sei, vocês sabem, todo mundo aqui sabe, o quanto uma vitória do Flamengo aumenta tudo. A expectativa, a moral, a alegria do final de semana. Então, o que eu peço é o seguinte: hoje é uma final”, declarou Gabigol em um vídeo divulgado pela "FlaTV".

Gabigol entrou em campo como titular e ajudou sua equipe a garantir uma vitória por 2 a 0. O primeiro gol do Flamengo veio aos 35 minutos do primeiro tempo, marcado por Ayrton Lucas. Na reta final da segunda etapa, Charly Alcaraz selou o triunfo com um gol de pênalti.