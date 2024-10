Vitória empata com o Fortaleza pelo Brasileiro de Aspirantes

Fábio Soares (esq) marcou o gol rubro-negro no PV - Foto: João Moura / FEC

O Vitória empatou a terceira partida seguida no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na tarde desta quinta-feira, 10, o Leão da Barra empatou fora de casa por 1 a 1 com o Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense, pela 3ª rodada do certame.

O Leão do Pici pressionava no início do jogo.. E após uma sequência de três escanteios, Iarley aproveitou a oportunidade e desviou de cabeça para ir as redes. O Leão da Barra empatou aos 32. Luís Miguel rouba a bola e avança pela esquerda. Ele cruza pra trás e Fábio Soares finaliza de perna esquerda para deixar tudo igual.

Aos dois minutos da etapa final, o Vitória ficou com um jogador a menos. O lateral-direito Paulo dá uma bicicleta e atinge o adversário. Ele é advertido com o segundo cartão amarelo e em seguida é expulso de campo. O Fortaleza pressionou e quase fez o segundo nos acréscimos, porém Fintelman defendeu.

Os comandados de Laelson Lopes entram em campo na próxima quarta-feira, 15, quando recebem o Vasco da Gama, no Barradão, às 15h, pela 4ª rodada do Brasileiro de Aspirantes.

Com mais esse empate, rubro-negro baiano ocupa a 5ª colocação do grupo A, com três pontos somados em três jogos disputados.