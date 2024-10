Bahia inicia período de folga antes da partida contra o Cruzeiro

OFF...

Jogadores do Bahia terão período de folga entre esta quinta, 10, e a próximo domingo, 13 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia não treinou durante todo o dia nesta quinta-feira, 10, e nem vai fazer atividade nenhuma nos próximos dias. O elenco tricolor ganhou quatro dias de folga durante o período de paralisação para a Data Fifa, onde apenas as seleções nacionais entram em campo.

Leia mais:

>> Brilhando na seleção, dupla pode ser opção para Ceni na reta final da Série A

>> Diretor do Bahia avalia intercâmbios: "Contribui para o crescimento das bases"

Segundo o clube, o elenco comandado pelo técnico Rogério Ceni trabalhou normalmente entre segunda, 7, e quarta-feira, 9, mas agora só volta a se reapresentar no CT Evaristo de Macedo na próxima segunda-feira, 14. Deste dia até a quinta-feira, 17, o Tricolor se prepara para encarar o Cruzeiro na sexta, 18, em Belo Horizonte.

Oscilando na briga por uma vaga na próxima Libertadores, o Bahia venceu apenas dois dos seus últimos seis compromissos no Campeonato Brasileiro. Em busca de retomar a boa fase, o Esquadrão visita o Cruzeiro às 21h30 do dia 18 de outubro, sexta-feira da próxima semana, no Mineirão, pela 30ª rodada.