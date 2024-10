Diretor do Bahia avalia intercâmbios: "Contribui para o crescimento das bases"

Marcelo Teixeira, diretor executivo da base do Bahia - Foto: Divulgação | EC Bahia

Uma das vantagens de integrar um conglomerado é a possibilidade de realizar trocas de experiências entre os clubes ‘coirmãos’. O Bahia tem participado deste processo desde que passou a fazer parte do City Football Group.

No início de outubro, desembarcaram em Salvador os jovens bolivianos Sebastián Viviani e Antônio Borhen, da base do Bolívar, que estão participando de um intercâmbio com os Pivetes de Aço até o dia 24.

| Foto: Divulgação/E.C Bahia

“Com a chegada de Sebastián e Borhen, já são cinco atletas do nosso coirmão Bolívar que treinaram aqui na base do Bahia. Para nós, esse tipo de intercâmbio é importante, pois traz a experiência de outra cultura para os nossos atletas, e eles também aprendem muito com a gente. Esse processo colaborativo certamente contribui para o crescimento das bases dos dois clubes”, revelou.

Marcelo Teixeira chegou ao Bahia em dezembro de 2022 com o objetivo de reformular a base do clube, que contratou uma série de profissionais e investiu em estruturas. Credenciado pelo seu trabalho de quase 10 anos no Fluminense e um período no Athletico-PR, ele é um dos responsáveis por transformar a base do Bahia em uma das melhores do Brasil.



Além de Sebastián e Borhen, outros três atletas do Bolívar já fizeram este intercâmbio no Bahia. Em 2023, uma das promessas do Tricolor, o meia Roger Gabriel, então com 16 anos, passou um período na Inglaterra, onde ganhou experiência com treinos e amistosos vestindo a camisa do Manchester City.