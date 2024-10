Campeão da Série B coloca Vitória na Justiça por dívida trabalhista

Pablo Diogo com a camisa do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Campeão da Série B de 2023 com a camisa do Vitória, o atacante Pablo Diogo colocou o clube na Justiça apontando dívidas trabalhistas. O jogador afirma que rubro-negro não pagou as verbas rescisórias após fim do contrato, que ocorreu em novembro do ano passado, após o título brasileiro.

Segundo Pablo Diogo, o Vitória está devendo um valor de R$ 65.100,00. A audiência será no dia 16 de outubro, uma quarta-feira, às 8h30 (de Brasília), na 11ª Vara do Trabalho de Salvador.

Vestindo a camisa do Vitória, o atacante teve uma passagem tímida, com apenas seis jogos somados, sem conseguir contribuir com gols ou assistências. Atualmente, está no Ituano, atual 18º colocado da Série B, onde ainda não conseguiu atuar na competição.

A equipe de reportagem de A TARDE entrou em contato com a assessoria do clube, que ainda não se manifestou sobre as acusações.