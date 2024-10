Cássio sofre lesão no treino do Cruzeiro e pode ser desfalque contra o Bahia

Cássio em treino do Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo | Cruzeiro

O goleiro Cássio, titular do Cruzeiro desde que chegou ao clube, no meio da temporada, foi diagnosticado com um edema na coxa direita. A lesão foi durante o treino desta quarta-feira, 9, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte.

O Cruzeiro comunicou que Cássio iniciou o tratamento e deve retornar aos treinos no início da próxima semana. Caso a previsão se confirme e o goleiro se recupere, ele deve estar disponível para atuar contra o Bahia, em partida da 30ª rodada do Brasileirão, marcada para as 21h30 de sexta-feira, 18, no Mineirão.

Leia mais:

>> Bahia enfrentará sequência de confrontos diretos visando voltar ao G-6

>> CazéTV vai transmitir Brasileirão no YouTube até 2027

>> Pedro Sento Sé comanda novo programa esportivo na Rádio A TARDE FM

“O Cruzeiro informa que o atleta Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram pequeno edema na coxa direita. O goleiro já iniciou tratamento no departamento de saúde e performance do clube. A expectativa é que Cássio retorne aos treinamentos com a equipe no início da próxima semana”, divulgou o clube.

Aos 37 anos, Cássio soma 18 jogos pelo Cruzeiro. A lesão durante o treino ocorreu quando o goleiro tentou tirar uma bola dentro da área e, na descida, acabou caindo no gramado. O jogador deixou o treino após se queixar de dores.