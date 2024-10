Bahia enfrentará sequência de confrontos diretos visando voltar ao G6

Cruzeiro, Vasco e São Paulo, equipes que disputam uma vaga na Libertadores, são os próximos adversários do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Após a pausa para a Data Fifa, o Bahia terá três confrontos consecutivos contra times que ocupam a parte superior da tabela de classificação e, consequentemente, também lutam para se classificar à Copa Libertadores. Além do Cruzeiro, atual 8º colocado, o Tricolor enfrenta o Vasco, fora de casa, e o São Paulo, na Arena Fonte Nova, pelas 31ª e 32ª rodadas do Campeonato Brasileiro, respectivamente.

O ponto negativo é que, até o fim do campeonato, o Bahia fará cinco jogos como visitante e apenas quatro como mandante, onde o Esquadrão de Aço costuma ser forte. Fora de casa, o Tricolor fez 13 dos 45 pontos no Brasileirão, resultando em apenas 30% de aproveitamento atuando em partidas longe da capital baiana.

Esquadrão de Aço fez 71% dos pontos conquistados na Série A do Campeonato Brasileiro dentro de casa | Foto: Divulgação | ECBahia

Confira os últimos nove jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro:

Cruzeiro x Bahia (Fora)

Vasco x Bahia (Fora)

Bahia x São Paulo (Casa)

Juventude x Bahia (Fora)

Bahia x Palmeiras (Casa)

Bahia x Athletico-PR (Casa)

Cuiabá x Bahia (Fora)

Corinthians x Bahia (Fora)

Bahia x Atlético-GO (Casa)

As chances do Bahia alcançar o objetivo da temporada, que é a classificação à Libertadores, caíram para 39% de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Bahia seguiu preparação nesta quarta-feira, 9, com a presença de Biel e Acevedo | Foto: Divulgação | ECBahia

O ponto positivo é que o Esquadrão de Aço volta a contar com o atacante Biel e o volante Nicolás Acevedo para a reta final do Brasileirão, dando mais alternativas para Rogério Ceni trabalhar com o elenco, principalmente com o desfalque de Caio Alexandre, que cumprirá suspensão no duelo contra o Cruzeiro por sofrer o terceiro cartão amarelo.

Questionado sobre o problema, Rogério Ceni analisou a disputa pela titularidade e citou nomes que podem ser solução para o Tricolor. Os meio-campistas Yago Felipe e De Pena são opções, apesar de nunca terem atuado como primeiro volante na temporada.

Portanto, Acevedo, que se recuperou de uma grave lesão no joelho e já treina normalmente com o restante do grupo, é mais uma alternativa. O uruguaio fica à disposição do treinador e trabalhará nessa data Fifa para retomar o ritmo de jogo, já que atuou pela última vez no dia 6 de dezembro de 2023, pela última partida do Tricolor na temporada passada.

Nico Acevedo entrou em campo pela última vez na goleada sobre o Atlético-MG, na 38ª rodada do Brasileirão de 2023 | Foto: Divulgação | ECBahia

O Tricolor deixou o G-6 do Campeonato Brasileiro após a derrota para o Flamengo e, na sétima posição com 45 pontos, a equipe baiana busca a reabilitação na temporada. A partida contra a Raposa está marcada para o próximo dia 18, uma sexta-feira, às 21h30, no Mineirão.