Rogério Ceni comanda treino com presença da equipe sub-20

Jogadores do Bahia durante treino - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com tempo para realizar mudanças e ajustes, o treinador Rogério Ceni comandou mais um treino com o elenco do Bahia na manhã desta quarta-feira, 9. O próximo confronto será apenas no dia 18 de outubro, diante do Cruzeiro, no Mineirão.

No treino coletivo, o comandante contou com a ilustre presença da equipe sub-20, que na próxima semana vai enfrentar o Retrô-PE, pelas oitavas de final da Copa do Brasil da categoria. No CT Evaristo de Macedo, as atividades contaram com a presença de Biel e Nico Acevedo.

Enquanto isso, outra metade do elenco ficou sob supervisão dos auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões, que dividiram o gramado em várias estações para uma série de exercícios técnicos

Ainda sem liberação do departamento médico, o volante Rezende ficou entre academia e fisioterapia novamente. O elenco retorna aos treinos nesta quinta-feira, 10.